به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا ساویز با اشاره به اتمام ایام پر مصرف انرژی برق در تابستان، گفت: ساعت فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری منطقه آزاد کیش از اول مهر برای کارکنان شنبه تا چهارشنبه هفت و سی دقیقه تا پانزده و پنج شنبه‌ها هفت و سی دقیقه تا سیزده تعیین شده است.

او افزود: ساعت خدمات دهی به مشتریان در بانکها، شنبه تا چهارشنبه هشت تا چهارده و سی دقیقه و پنجشنبه‌ها هشت تا دوازده و سی دقیقه تعیین شده است.