نماینده ولی فقیه در استان یزد: تعلیم و تربیت رکن اساسی انسانیت، خودباوری و شکوفایی استعدادهای آدمی برای خلق فردایی آبادتر و جامعهای سرشار از عطر ایمان و بالندگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی منتشر و نسبت به افزایش هوشمندانه بهره وریهای دینی، علمی و پرورشی نسل نوجوان و جوان ابراز امیدواری کرد.
در این پیام آمده است: به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به زیوردینداری و تفکر و اندیشه آراست و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد.
تعلیم و تربیت رکن اساسی انسانیت، خودباوری و شکوفایی استعدادهای آدمی برای خلق فردایی آبادتر و جامعهای سرشار از عطر ایمان و بالندگی در کشور عزیزمان ایران اسلامی است
اینجانب آغاز سال تحصیلی جدید و بهار علم و دانش و معرفت را به خانواده بزرگ دانش آموزی و دانشجویی و فرهنگیان و اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی استان و تقارن هر ساله این رویداد با هفته دفاع مقدس که معرف بزرگترین حماسه قرن و کاملترین مدرسه و دانشگاه برای کسب آموزههای عمیق انسانی، معرفتی و الهی است، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امید دارم که با بهره مندی حداکثری از ظرفیتها و فرصتهای موجود، افزایش هوشمندانه بهرهوریهای دینی، علمی و پرورشی نسل نوجوان و جوان و ارتقای شاخصهای مذهبی، علمی، پژوهشی و فرهنگی استان با رویکرد تحول گرایانه و منطبق با نیازهای کشور و تأسی به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعتلای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.