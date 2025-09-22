به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه الجزیره مباشر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت روسیه قادر است به هر تهدیدی پاسخ دهد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: اقدامات غرب پایه‌های روابط سازنده بین قدرت‌های هسته‌ای را تضعیف کرده است. غرب به دنبال تضعیف برابری جهانی و دستیابی به برتری مطلق است.

وی افزود: وضعیت در حوزه ثبات استراتژیک همچنان رو به وخامت است.

پوتین تاکید کرد: ما بارها به غرب هشدار داده‌ایم، اما به ابتکارات ما پاسخ روشنی نداده است.

پوتین خاطرنشان کرد: رد کامل پیمان استارت جدید اقدامی اشتباه خواهد بود. روسیه آماده است تا به هرگونه تهدید استراتژیک نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی-فنی پاسخ دهد.

وی افزود: روسیه آماده است تا یک سال کامل پس از انقضای استارت به مفاد این توافق پایبند باشد.