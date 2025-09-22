پوتین: میتوانیم به هر تهدیدی پاسخ دهیم
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت روسیه قادر است به هر تهدیدی پاسخ دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: اقدامات غرب پایههای روابط سازنده بین قدرتهای هستهای را تضعیف کرده است. غرب به دنبال تضعیف برابری جهانی و دستیابی به برتری مطلق است.
وی افزود: وضعیت در حوزه ثبات استراتژیک همچنان رو به وخامت است.
پوتین تاکید کرد: ما بارها به غرب هشدار دادهایم، اما به ابتکارات ما پاسخ روشنی نداده است.
پوتین خاطرنشان کرد: رد کامل پیمان استارت جدید اقدامی اشتباه خواهد بود. روسیه آماده است تا به هرگونه تهدید استراتژیک نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی-فنی پاسخ دهد.
وی افزود: روسیه آماده است تا یک سال کامل پس از انقضای استارت به مفاد این توافق پایبند باشد.