به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رژه خودرویی در شهر زرآباد از توابع بخش صفاییه شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم، خودرو‌های اداری و عملیاتی مستقر در این بخش با حرکت در سطح شهر، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

رژه خودرویی هفته دفاع مقدس در صفاییه با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج، سپاه پاسداران و نهاد‌های محلی برگزار شد و مردم منطقه نیز با حضور در مسیر حرکت خودروها، بار دیگربا آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.