معاون رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که با صدور شناسه در سامانه کاتب، مشکل پیش‌فروش املاک که منجر به فروش یک ملک به چند نفر می‌شد، برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بابایی در مراسم واگذاری اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و مسکونی استان مشکل پیش‌فروش املاک که منجر به فروش یک ملک به چند نفر می‌شد را با صدور شناسه در سامانه کاتب، برطرف شده عنوان کرد و گفت: ثبت الکترونیک نظم جدیدی در معاملات برای رفع فساد تعریف می‌کند و در این راستا، مشاورین املاک همراهی خوبی داشته‌اند و صد در صد به سامانه کاتب متصل هستند.

وی، قزوین را جزو استان‌های سرآمد در تحقق سند تحول قوه قضاییه دانست و از نقش پررنگ مدیران در این زمینه قدردانی کرد.

آقای بابایی با بیان اینکه از اجرای قانون الزام (سنددار کردن املاک) ۱۵ ماه می‌گذرد، خبر داد که تاکنون ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سند تک‌برگی سبز رنگ مشمول این قانون صادر شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعرفه‌ها در مشاورین املاک هنوز تعیین نشده است، اعلام کرد آیین‌نامه مربوطه در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین به تنظیم سند عادی توسط برخی مشاورین املاک اشاره و تأکید کرد که مشاورین باید به قانون ثبت الکترونیک در سامانه کاتب تبعیت کنند.

بابایی با بیان اینکه تمام شهرک‌های صنعتی استان دارای سند هستند، اعلام کرد که یک پنجم اراضی استان اوقافی است و دستور تشکیل کمیته‌ای مربوط به موقوفات با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان صادر شده تا این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و مشکل اراضی موقوفه برطرف شود.

وی همچنین بر لزوم تسریع در فرایند صدور سند املاک دولتی تأکید کرد و از دستگاه‌های دولتی با بیشترین اراضی مانند آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواست تا زودتر اقدام کنند و عدم اقدام مدیران در این خصوص را ترک فعل دانست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار اقدام تمام دستگاه‌های دولتی برای دریافت سند املاک و اراضی باقیمانده شد.

وی اعلام کرد که تا یک سال آینده، ۷ پروژه عمرانی در استان تحویل داده می‌شود و اعتبار لازم برای نوسازی و بهسازی ادارات تأمین شده و تجهیز ساختمان‌ها باید از اعتبارات استانی صورت گیرد.