همزمان با هفته دفاع مقدس از کارکنان بازنشسته، پایوران نمونه، سربازان، خانوادههای قرآنی و برگزیدههای طرح لبیک و فعالان فرهنگی فرماندهی آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش در مراغه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش گفت: قدرت نظامی و دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همیشه بازدارنده بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرتیپ دوم ستاد ابراهیم عابدی افزود: تلاش شبانه روزی ارتش و نیروهای مسلح برای ایجاد امنیت و آرامش پایدار در کشور است.
وی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه برنامه ریزی کرده است اظهار کرد: جنگ ۱۲ روز چهره پوشالی آمریکا و صهیونیست را به دنیا نشان داد.
فرمانده آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش از مردم خواست به نیروهای مسلح اعتماد کنند و توجهی به شایعات دشمن نداشته باشند.
امیر عابدی افزود: ایران اسلامی امروز بزرگترین حامی مظلومان جهان و کشورهای منطقه است.
رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی شمالغرب کشور نیز در این مراسم گفت: مردم ایران در دوران دفاع مقدس، عملیات مرصاد و جنگ ۱۳ روزه نشان دادند که پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
سرهنگ فرمان زاده افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان هرجا خواسته اند آرامش کشور را برهم بزنند مردم غیور برای دفاع از تمامیت ارضی پای کار آمدهاند و همیشه در برابر دشمنان عاشورایی عمل کردهاند.