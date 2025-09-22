همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس راهور استان با آمادگی کامل نسبت به روان سازی ترافیک و تامین ایمنی دانش آموزان در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: نیرو‌های پیاده و خودرویی پلیس راهور در معابر اصلی و پرتردد به‌ویژه اطراف مدارس ابتدایی و راهنمایی مستقر می‌شوند تا امنیت تردد دانش‌آموزان تضمین شود.

وی افزود: اجرای طرح‌های ابتکاری نظیر پلیس مدرسه و همیار پلیس، ساماندهی گذرگاه‌های عابر پیاده و ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس از مهم‌ترین اقدامات پلیس در این ایام است.

رئیس پلیس راهور یزد نقش خانواده‌ها را در کاهش بار ترافیکی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: والدین از انتخاب رانندگان سرویس فاقد مجوز خودداری کنند و در صورت امکان به‌جای استفاده از خودرو‌های شخصی از سرویس مدارس بهره ببرند. همچنین ضروری است خانواده‌ها با مدیریت زمان، زودتر از منزل حرکت کنند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

دستوار با اشاره به اهمیت نقش رانندگان سرویس مدارس اظهار داشت: رانندگان این سرویس‌ها معلمان کلاس سیار ترافیک هستند؛ چراکه بخش زیادی از آموزش و یادگیری کودکان در مسیر رفت‌وآمد شکل می‌گیرد. رعایت ظرفیت مجاز خودرو، پرهیز از جابه‌جایی دانش‌آموزان به‌صورت ایستاده و رعایت کامل قوانین ترافیکی از الزامات این رانندگان است.

وی با هشدار نسبت به افزایش حجم ترافیک در روز‌های ابتدایی مهرماه افزود: تجمع خودرو‌های شخصی مقابل مدارس در ساعات آغاز و پایان کلاس‌ها موجب انسداد معابر می‌شود. بهترین راهکار، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توجه ویژه به حقوق عابران پیاده به‌ویژه دانش‌آموزان است.