ساعت کاری ادارات خوزستان از ابتدای مهر ماه تا ۳۰ مهرماه از ساعت ۷ الی ۱۴ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حاجیزاده، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گفت: پیرو بخشنامه هیأت وزیران و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین در آغاز سال تحصیلی به موجب این بخشنامه ساعات کاری دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و غیردولتی، بانکها، شهرداریهاو بیمهها در سطح استان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ تعیین میشود.
ساعت آغاز فعالیت دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر اهواز به استناد مصوبه شورای ترافیک استان در هفته اول مهرماه به منظور مدیریت ترافیک به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۸ تعیین میشود و در سایر شهرستانهای استان تصمیم گیری در این خصوص بر اساس مصوبات شورای ترافیک و بر عهده فرماندار است.
ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاهها و بیمارستانها) ساعت ۸:۰۰ میباشد.
ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مقطع ابتدایی ۸:۰۰ میباشد و مدارس به نحوی برنامه ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانشآموزان اقدام وپ.
مراکز امدادی، بهداشتی، بخشهای ارائه دهنده خدمات عمومی و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری و آتشنشانیها از موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند
زمان و فرایند فعالیت بانکها بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانکها تعیین و ابلاغ میشود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه میباشد.