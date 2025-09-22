به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌زاده امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریور) در نخستین نشست کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی با تبیین فعالیت‌های صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: یکپارچگی و تعامل میان حاکمیت و شرکت‌های پتروشیمی زمینه‌ساز تولید پایدار و حل مشکلات صنعت به‌ویژه برخی چالش‌های میان‌مجتمعی می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم اختلاف میان پتروشیمی‌ها را به کمترین مقدار برسانیم، افزود: کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی با حمایت‌های قوه قضائیه می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی بیشتر فعالان صنعت باشد.

اهمیت ساماندهی حل اختلاف

محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های این مرکز گفت: ساماندهی حوزه حل اختلاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت با هدف توسعه داوری حرفه‌ای و ساماندهی حل اختلاف‌ها، همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود دعاوی به‌صورت تخصصی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها رسیدگی شود، ادامه داد: کمیسیون توسعه داوری در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع، دعاوی و اختلاف‌ها را بررسی کنند تا به حل آنها منجر شوند. حضور اعضای متخصص و با تجربه در کارگروه‌ها و کمیته‌ها سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها با اشراف کامل بر موضوع‌های مورد اختلاف اتخاذ شود.