به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی نجفی فرمانده سپاه شهرستان رامسر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: آموزه‌های دوران سراسر عزت و افتخار دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درسایه فرماندهی مقام معظم رهبری و بصیرت ملت برگ برنده ما شد و ایران اسلامی دیگر بار در این جنگ نابرابر سربلند بیرون آمد هرچند فرماندهان عزیز، دانشمندان و هموطنانی را ازدست دادیم، اما خون با برکت این شهدا همیشه مایه سربلندی و اقتدارماست.

وی اظهارداشت:دفاع همچنان باقی است، اما اگر خطایی دوباره ازدشمنان سربزندپاسخ‌ها کوبنده‌تر است.

فرمانده سپاه رامسر بیان کرد: اگر بخواهیم به عظمت کار جمهوری اسلامی نگاه کنیم باید به اهداف دشمنان نظر بیفکنیم و ناکامی آنان و خیال‌های خامی که در سر می‌پروراندند نقش برآب شد.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: ما همچنان به فرهنگ ناب دفاع مقدس نیازمندیم که رهبری پیامبرگونه حضرت امام (ره)، نقش مردم و تشکیل بسیج مردمی عامل پیروزی ماشد و گوش به فرمان فرمانده کل قوا هستیم.

به گفته او: در هفته دفاع امسال ۴۴ عنوان و ۱۲۰برنامه اجرا می‌شود.

سرهنگ نجفی با قدرشناسی از فرماندار شهرستان و تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تصویب برنامه‌ها توسط ادارات از عدم تبلیغات شایسته هفته دفاع مقدس به شدت انتقاد کرد و‌گفت اگر برای این هفته کار انقلابی نکنیم و دستاورد‌های دوران دفاع مقدس را تبیین نکنیم پس چه باید کرد.