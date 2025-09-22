پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در حکمی مدیر خدمات شهری این شرکت را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش حکم انتصاب محمدحسین زارع هنجنی را اعطا کرد.
مشاور شهردار منطقه ۶ تهران، معاون برنامهریزی و کنترل عملکرد اداره کل برنامهریزی و توسعه شهری حوزه خدمات شهری شهرداری تهران، ریاست بازرسی در مناطق مختلف شهرداری تهران، ریاست سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸، مدیریت اداره خدمات شهری و فضای سبز و نظارت بر پروژههای عمرانی و آبرسانی را بر عهده داشته است.
در این مراسم با قدردانی از فرامرز فرجی مدیر پیشین خدمات شهری، محمدحسین زارع هنجنی به عنوان مدیر خدمات شهری معرفی شد.