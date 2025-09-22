تیم کاله مازندران به عنوان نماینده استان در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کشور حضور خواهد داشت و در هفته نخست میزبان تیم استقلال تهران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم بسکتبال کاله مازندران در بیستوهفتمین دوره مسابقات لیگ برتر بزرگسالان باشگاههای کشور به عنوان نماینده استان در فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حضور خواهد داشت. این رقابتها با شرکت ۱۲ تیم از دهم مهرماه آغاز میشود.
تیم همیشه مدعی کاله در هفته نخست میزبان تیم تازه وارد استقلال تهران خواهد بود. این تیم فصل گذشته با هدایت مهران حاتمی موفق شد جایگاه سوم لیگ برتر را از آن خود کند و امسال با سرمربیگری فرزاد کوهیان وارد رقابتها میشود.
کاله مازندران در نخستین دیدار تدارکاتی پیشفصل، ۲۴ شهریورماه در سالن بسکتبال آزادی تهران، تیم طبیعت اسلامشهر را با نتیجه ۷۵ بر ۶۹ شکست داد. همچنین در ادامه بازیهای آمادهسازی، روزهای سهشنبه و چهارشنبه اول و دوم مهرماه در سالن ورزشی محمود مشحون تهران میزبان تیم نفت زاگرس جنوبی جهرم خواهد بود.
در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور، تیمهای رعد پدافند اصفهان، پترونوین ماهشهر، پاس کردستان، پایش پارت شاهرود، نفت زاگرس جنوبی جهرم، استقلال تهران، گلنور اصفهان، کاله مازندران، شهرداری گرگان، نفت آبادان، مهگل البرز و طبیعت اسلامشهر حضور دارند.
در سایر دیدارهای هفته نخست، رعد پدافند اصفهان به مصاف پترونوین ماهشهر میرود، طبیعت اسلامشهر میزبان گلنور اصفهان است، مهگل البرز با پاس کردستان روبهرو میشود، نفت آبادان با پایش پارت شاهرود دیدار میکند و نفت زاگرس جنوبی جهرم مهمان شهرداری گرگان خواهد بود.