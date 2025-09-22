پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی درپیامی گفت:همواره با اقتدا به رهبر معظم انقلاب، شهدا و ایثارگران میتوان در سنگر تولید و کشاورزی نیز حماسهآفرینی کرد و ایران عزیز را به قلههای پیشرفت و خودکفایی رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای پیام خود، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را که یادآور حماسهها و ایثارگریهای جانبرکفان دوران هشت سال دفاع مقدس است، به تمامی مردم غیور و مقاوم ایران، به ویژه خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و تمام کسانی که در به ثمر رسیدن پیروزیهای بزرگ، از جمله پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر بر ضد حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، نقشآفرینی کردند، تبریک و تهنیت گفت .
وی هفته دفاع مقدس را فرصتی دانست تا بار دیگر از رشادتهای مردان و زنانی تجلیل شود که با ایثار و فداکاری بینظیر، از میهن اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی حفاظت کردند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام خود به نقش فعالان حوزه تولید در کنار رزمندگان اشاره کرد و گفت: در کنار رزمندگانی که در خط مقدم جبههها با سلاح میجنگیدند، گروه دیگری از سربازان این مرز و بوم نیز در جبههای دیگر، در سنگر تولید بودند و تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده داشتند همچنین، سکانداران جهاد سازندگی، همان سنگرسازان بیسنگر بودند که بدون سلاح در خط مقدم جبههها و حتی جلوتر از خاکریزها، برای رزمندگان جان پناه میساختند .
نوری تأکید کرد که میراث این عزیزان، پس از دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه اخیر، چراغ راه وزارت جهاد کشاورزی است .
وی کشاورزان زحمتکش، دامداران، باغداران، محققان، مهندسین و نیروهای ستادی بخش کشاورزی را وارثان راستین آن سنگرسازان بیسنگر دانست که در مزارع، باغها، دامداریها و مراکز تحقیقاتی، سنگر تولید و خودکفایی را با تمام قوا حفظ میکنند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تلاش بیوقفه فعالان این حوزه برای تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط سخت تحریم و دشمنیهای جهانی، ادامه همان راه مقاومت و خودباوری است.
غلامرضا نوری افزود : وزارت جهاد کشاورزی با تأسی از روحیه جهادی و انقلابی، عهد میبندد که از هیچ کوششی برای حمایت از مجاهدان عرصه تولید، افزایش بهرهوری، توسعه پایدار بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی فروگذار نکند .
وزیر جهاد کشاورزی در پایان پیام خود باور وزارتخانه را خودکفایی در تولید غذا، یکی از ارکان اصلی استقلال و امنیت ملی کشور دانست و افزود: همانگونه که رزمندگان دیروز در برابر دشمن تا پای جان ایستادند، امروز نیز کشاورزان و فعالان این بخش در برابر تهدیدات زیستی، تغییرات اقلیمی و فشارهای اقتصادی دشمنان ایستادهاند تا ایران عزیز را به قلههای پیشرفت و خودکفایی برسانند .