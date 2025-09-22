پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا، گفت: سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی میتواند مسیر اجرای پروژههای بهرهوری را تسهیل کرده و منافع اقتصادی و زیستمحیطی ارزشمندی برای استان سمنان به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مونا وثوقیفرد در نشست مشترک با فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه اجرای پروژههای بهرهوری انرژی از الزامات توسعه پایدار استان است، افزود: تحقق این طرحها نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت سرمایهگذاران برای استفاده از ظرفیتهای بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات علاوه بر کاهش مصرف انرژی و آلایندههای زیستمحیطی، رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم استان را نیز ارتقا خواهد داد.
برنامههای اولویتدار مطرحشده در این نشست شامل تعویض الکتروموتور کولرهای آبی پرمصرف با نمونههای کممصرف BLDC، اصلاح و بهینهسازی روشنایی معابر و ارتقای سیستمهای روشنایی مراکز درمانی و واحدهای علوم پزشکی استان بود. با توجه به اقلیم گرم و خشک سمنان و سهم بالای مصرف سیستمهای سرمایشی در بار شبکه برق، اعضای نشست، تعویض الکتروموتور کولرهای آبی پرمصرف را اقدامی مؤثر در مدیریت پیک بار دانسته و بر اجرای آن به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استان تأکید کردند.
نشست مشترکی با حضور فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، مونا وثوقیفرد، سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا و جمعی از مدیران ارشد استانی در محل استانداری برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای صرفهجویی انرژی و امکان جذب سرمایه در بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست استان مورد بررسی قرار گرفت.