معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از شروع ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی محرومان خبر داد و اعلام کرد که در یک سال گذشته ۳۸۰ واحد مسکونی این طرح تکمیل و تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به اجرای تفاهمنامه بنیاد با سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در قالب این تفاهمنامه، تعداد واحدهای مسکونی محرومان که ساخت آنها آغاز شده به ۱۱ هزار واحد رسیده است
سهرابی افزود، سازمان ملی زمین و مسکن زمین لازم برای ساخت حدود ۴۶ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است.
وی در یک سال گذشته ۳۸۰ واحد از این طرح ها تکمیل و بهرهبرداری شده است.
این طرح با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار محروم کشور و رفع نیازهای مسکن آنان در حال اجراست.