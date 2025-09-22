به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه بنیاد با سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، تعداد واحدهای مسکونی محرومان که ساخت آنها آغاز شده به ۱۱ هزار واحد رسیده است

سهرابی افزود، سازمان ملی زمین و مسکن زمین لازم برای ساخت حدود ۴۶ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است.

وی در یک سال گذشته ۳۸۰ واحد از این طرح ها تکمیل و بهره‌برداری شده است.

این طرح با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار محروم کشور و رفع نیازهای مسکن آنان در حال اجراست.