به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدرسه شهید اسماعیلی تبریز آغاز سال تحصیلی جدید را با احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.

احترام دانش آموزان پایه اول ابتدایی به پرچم ایران در تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این دانش آموزان که امروز برای نخستین بار پا به کلاس درس گذاشتند سرودهای حماسی در پاسداشت پرچم مقدس جمهوری اسلامی و کشورمان را زمزمه کردند و همراه معلمان و مربیان خود عهد بستند که حافظ خاک پاک میهن عزیز و آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدرمان باشند.

جشن شکوفه‌ها با حضور ۵۶ هزار نوآموز پایه اول ابتدایی صبح امروز در آذربایجان شرقی برگزار شد. تعداد کل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی امسال حدود ۳۹۹ هزار نفر است که از این تعداد ۵۶ هزار نفر را نوآموزان پایه اول ابتدایی تشکیل می‌دهند.

در جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه میهنمان و در پی حمله رژیم صهیونیستی به تبریز ۲ دانش آموز مقطع ابتدایی به نامهای طا‌ها بهروزی و علیسان جباری در حال بازی در مقابل خانه خود به شهادت رسیدند.