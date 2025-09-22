پخش زنده
ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال احمر، تفاهم نامهای با موضوع همکاری در حوزه بهداشت، درمان و آموزشهای تخصصی امضا و بر همکاری مشترک تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمعیت هلال احمر در نشست امضای تفاهمنامه میان هلال احمر و ارتش، گفت: ارتش مایه افتخار کشور است. حضور ارتش در تمامی عرصهها، گره گشا بوده و شهدای زیادی را تقدیم کشور و نظام کرده است که همواره یادآور ایثار این عزیزان است.
وی افزود: هلال احمر همانند ارتش ترویجگر خدمت بی منت است. این خدمت رسانی مرز نمیشناسد و ما به همراه ارتش توانستیم به زلزله زدگان سوریه و ترکیه خدمات امدادی ارائه دهیم. هلال احمر و ارتش اهداف مشترک و یکسانی دارند. اهدافی که روحیه ایثارگری را در دو مجموعه گسترش داده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: در حادثه بندرعباس، ارتش با اخلاص تمام، ناوگان هوایی و بیمارستانهای خود را در اختیار هلال احمر قرار داد تا به مصدومان و حادثه دیدگان امدادرسانی شود. این همکاریها بی سابقه و نتیجه آن کمک بهتر به مردم است. هلال احمر و ارتش همواره در میدان بودهاند و در خط مقدم نجات جان انسانها هستند.
دکتر کولیوند ادامه داد: هلال احمر امروز برای هر اتفاقی آماده است و نیروهای خود را برای روزهای سخت پرورش داده است. در این مسیر آمادگی کامل برای همکاری با ارتش را داریم. هلال احمر ظرفیت عظیمی در حوزه داوطلبی دارد که در مواقع مختلف میتوان از آن استفاده کرد. داوطلبان هلال احمر آموزش دیده هستند و این توانایی در تمامی عرصهها میتواند به کارآید.