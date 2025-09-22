پخش زنده
زنگ شکوفهها امروز در ۵۷ مدرسه شهرستان جوین به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان جوین، گفت: همزمان با سراسر کشور و نواخته شدن زنگ شکوفهها، سال تحصیلی جدید برای دانشآموزان کلاس اول آغاز شد.
علی محمد قارزی افزود: امسال تعداد ثبتنام دانشآموزان پایه اول به ۱۰۶۰ نفر رسید.که نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از ۱۰۵ درصدی همراه بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل کاهش جمعیت دانشآموزی در روستاها، ۳۳ مدرسه شهرستان که اغلب در مناطق روستایی قرار دارند، به صورت دو جنسیتی اداره میشوند تا امکان ادامه تحصیل برای دانشآموزان فراهم شود.