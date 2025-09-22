به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه از ۳۱ شهریورماه لغایت ۶ مهرماه امسال هفته جهانی ناشنوایان با شعار تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره نامگذاری شده است، اظهار کرد:نامگذاری این روز فرصتی ارزشمند برای ارتقاء فرهنگ ارتباط با ناشنوایان و جلب توجه عمومی به مشکلات و نیاز‌های این قشر است.

محمدی فلاح با بیان اینکه ارائه خدمات به افراد ناشنوا و کم‌شنوا یکی از مأموریت‌های مهم بهزیستی است، افزود: این خدمات شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات توانبخشی و توانپزشکی در مراکز درمان تخصصی، آموزش مهارت‏‌های زندگی به ویژه شیوه‌های ارتباط تلفیقی (لب‌خوانی و زبان اشاره)، برنامه‏‌های حرفه ‏آموزی و پرداخت وام اشتغال، وام مسکن، اجرای طرح‏‌های مختلف توانمند سازی، پرداخت کمک هزینه عمل جراحی کاشت حلزون، معافیت سربازی، یارانه کمک هزینه انجام آزمایش ژنتیک، کمک هزینه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، معافیت در پرداخت هزینه‌های انشعابات آب و برق و گاز و کمک هزینه‌های موردی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزارو ۶۱۱ ناشنوا و کم شنوا در استان البرز تحت حمایت بهزیستی هستند عنوان کرد: از این تعداد ۵ هزار و ۴۵۰ نفر مستمری بگیر هستند و همچنین ۳۲۸ نفر فرد ناشنوا و کم شنوا هم از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی در البرز برخوردار هستند.

این مقام مسئول توضیح داد: در یکسال گذشته ۱۸۷ نفر از معلولین ناشنوا از خدمات صد درصدی شهریه دانشجویی بهره‌مند شدند در ۶ماهه اول امسال ۱۳ هزار و ۷۴ نوزاد تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند و در حال حاضر برنامه غربالگری شنوایی در ۱۴ پایگاه شامل زایشگاه و پایگاه‌های زیرمجموعه بهزیستی انجام می‌شود.