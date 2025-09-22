استاندار کرمان از تصویب دو مرکز لجستیک کرمان و راه‌آهن سیرجان خبر داد و گفت: فرصت‌های خوبی برای حمل و نقل و توسعه سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت تکمیل خط راه‌آهن «کرمان – سیرجان» و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به بندر خشک از اقدامات استان برای ارتقای حوزه حمل و نقل و لجستیک

وی افزود:فرصت‌های خوبی در استان برای مبحث حمل و نقل و لجستیک و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است

استاندار بیان کرد:معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و لجستیک استان از ضروریات است.

استان کرمان با توجه به موقعیت مناسب برای توسعه صادرات به سمت جنوب و کشورهای شرقی قرار دارد.