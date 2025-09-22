به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ورود کلاس‌اولی‌ها زنگ شکوفه‌ها در مدارس خوی نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین جشن شکوفه‌ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و ورود کلاس‌اولی‌ها با بدرقه اولیا و دانش‌آموزان و با استقبال مدیران شهرستانی،در مدارس خوی برگزار شد.

در این مراسم، نوآموزان پایه اول ابتدایی با اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی و آموزشی نخستین روز حضور خود در کلاس‌های درس را تجربه کردند.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش، جشن شکوفه‌ها هر سال پیش از بازگشایی رسمی مدارس نواخته می‌شود تا دانش‌آموزان کلاس اولی با محیط مدرسه و فضای آموزشی آشنا شوند.