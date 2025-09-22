حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان پس از بازی مقابل امارات، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین طیبی که در نخستین دیدار مقدماتی فوتسال جام ملت‌های آسیا مقابل بنگلادش هت‌تریک کرد و بهترین بازیکن زمین شد، در مسابقه مقابل امارات هم ضمن گلزنی با رهبری خود تیم ملی را به سمت یک پیروزی پر گل دیگر هدایت کرد تا کمیته فنی مسابقات برای بار دوم او را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کند.

طیبی گفت: این یک دستاورد فردی نیست، چون ما یک تیم هستیم و آنقدر جوان خوب و با استعداد داریم که هر کدام از آنها می‌توانستند اینجا جای من باشند و این عنوان را به دست بیاورند.

کاپیتان تیم ملی فوتسال افزود: ما اینجا هستیم تا از فوتسال لذت ببریم و وظیفه داریم بهترین کیفیتی که نشانگر اعتبار فوتسال ایران است به نمایش بگذاریم به همین دلیل عملکرد تیم در نهایت مهم است. خوشحالیم بابت دو پیروزی پر گل و اینکه تیم در دو مسابقه گلی دریافت نکرد که این امر نشان دهنده بازی فداکارانه و منسجم همه بازیکنان است.