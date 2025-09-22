به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، سایر دستگاه‌های اجرایی کشور موظف به همراهی در اجرای سیاست‌های الگوی کشت شدند.

آنجفی که در ۲۹ مین وبینار سراسری آموزشی-تخصصی روابط عمومی گفت: اکنون با تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت، مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها تقسیم شده است .

وی افزود: این کارگروه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری معاونت زراعت تشکیل شده و وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه، همه معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، شرکت‌های دولتی مربوطه و نماینده‌ای از کمیسیون کشاورزی مجلس در آن حضور دارند ..

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ستادهای استانی الگوی کشت نیز تشکیل خواهند شد و این گامی مهم برای پاسخگوکردن استان‌ها در اجرای سیاست‌های ملی است . همچنین سیاست‌های الگوی کشت برای استانداران تشریح خواهد شد .

مجید آنجفی افزود: در سیاست‌های جدید، نظام توزیع نهاده‌ها و ارائه تسهیلات، بر اساس الگوی کشت انجام می‌شود .

وی با اشاره به ضرورت اصلاح راه در حوزه تولید به دلیل کم‌آبی و تغییر اقلیم، تأکید کرد که اکنون در حال گذار هستیم و باید راه حد وسطی را برای اجرای الگوی کشت با توجه به اقلیم‌های مختلف در پیش بگیریم تا به‌تدریج جبران مافات شود .

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های کشت سنتی، اعلام کرد که کشاورزی در کشور نیازمند احیا است و یکی از اولویت‌های اصلی، توسعه کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی است .

مجید آنجفی افزود: عمده تجهیزات موردنیاز برای این بخش در داخل کشور تولید می‌شوند و منابع مالی مناسبی برای در اختیار قرار گرفتن هرچه سریع‌تر این ادوات توسط کشاورزان جذب شده است.

وی تأکید کرد که ترکیب برنامه‌های الگوی کشت، توسعه کشاورزی حفاظتی، تأمین نهاده‌های باکیفیت، تجهیز مزارع به ماشین‌آلات و اجرای طرح‌های نوین خاک، آینده‌ای مطمئن برای کشاورزی کشور رقم خواهد زد .

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: که با این اقدامات نه‌تنها از تخریب خاک جلوگیری می‌شود، بلکه امنیت غذایی کشور نیز در برابر خشکسالی و تغییرات اقلیمی تضمین خواهد شد .

آنجفی به نتایج اجرای پایلوت کشاورزی حفاظتی در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: «با وجود بارندگی ناچیز ۱۳۰ میلی‌متر، در مزارعی که کشاورزی حفاظتی و تغذیه گیاهی مناسب اجرا شد، میانگین تولید دو تن در هکتار حاصل شد که عددی قابل‌قبول و امیدبخش است»

وی افزود : نتایج نشان می‌دهد که اگر روش‌های نوین به‌طور گسترده اجرا شود، نگرانی از تغییر اقلیم و خشکسالی کاهش خواهد یافت .

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : در حوزه تغذیه گیاهی نیز تحولی جدی در راه است و هدف بر ارتقاء حجم، کیفیت و تنوع نهاده‌ها است .طرحهای متعددی برای تأمین نهاده‌ها تعریف شده که شامل ایجاد ظرفیت تولید داخلی و همچنین واردات و تأمین ارز است.

در بخش منابع آبی، آنجفی افزود: امروزه هیچ‌چیز مقدم بر بهره‌وری در منابع آبی نیست و تلاش‌ها برای جلوگیری از هدررفت آب با استفاده از فناوری‌های روز و روش‌هایی مانند آبیاری تیپ متمرکز شده است .

بااین‌حال، وی متذکر شد که متولی آب کشور وزارت نیرو است و متأسفانه آمار و اعداد دقیقی از آب‌های تجدیدپذیر و قابل‌برنامه‌ریزی در دسترس نیست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خواستار آن شد که وزارت نیرو، آب حجمی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد تا بخش کشاورزی نیز بتواند با ظرفیت‌های موجود و با مقدار آب استاندارد تولیدات را انجام دهد .