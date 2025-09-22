پخش زنده
در نشست روسای کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران، دو طرف بر گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست روسای کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان گفت: پیشرفتهای قابل ملاحظهای در مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور رقم خورده است.
فرزانه صادق افزود: پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، خوشبختانه در زمینههای مختلف بین دو طرف، گشایش داشتیم؛ درباره ضرورت همکاری دوکشور در کریدور شمال -جنوب موضوعاتی مطرح شد که در ماه آینده بین سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه پیگیری میشود؛ با تفاهمی که انجام شد کارگروهی بین دوکشور مشکلات ترانزیتی و گمرکی بین دوکشور را بررسی میکند و در اجلاس سه جانبه نتیجه را ارائه خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود با تکمیل زیر ساختها، پل کلاله - آغبند تا نوروز آینده، آماده ترانزیت خواهد شد؛ تعریض جاده کلاله - جلفا هم در حال انجام است، انشاالله بازدید از این طرح خواهیم داشت.
خانم فرزانه صادق افزود با این تفاهم نامهها و در پی آن موافقتنامه ها، حجم مبادلات دو کشور از ۶۵۰ میلیون دلار در سال به یک میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی گفت پیگیری موافقتنامه تجارت ترجیحی هم با هدف توسعه و تسهیل تجارت در دستور کار قرار دارد.
شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان نیز گفت: سفر رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان مثمر ثمر بود و نتایج آن ملموس بود که برقراری پروازهای باکو - تهران و باکو - تبریز از جمله این دستاوردها بود و تعداد این پروازها باید افزایش پیدا کند.
وی افزود محدودیتهای موجود در زمینههای بانکی بین دو طرف، برطرف شده است.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت چشم اندازهای خوبی در زمینه تجارت، نفت وگاز، آب و پتروشیمی داریم.
به گفته شاهین مصطفی یف، میزان مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی ۳۰۰ میلیون دلار بوده است، که این مقدار قابل افزایش است.
هیئت جمهوری آذربایجان در این سفر سه روزه، علاوه بر شرکت در نشست پیگیری تفاهم نامههای کمیسیون و دیدار با وزرا و مقامات عالی رتبه کشورمان، از محور جلفا - کلاله، پل کلاله - آغبند و بندر شهید رجایی بازدید میکنند.