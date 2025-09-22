مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره دلاوری ها، ازخودگذشتگی و ایثارگری‌های همه رادمردان عرصه جهاد و شهادت به ویژه شهدای روحانیت را گرامی داشت.

«وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّیٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ».

ترجمه: ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺻﺎﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ [ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ]ﻣﻰ ﺁﺯﻣﺎﻳﻴﻢ [ ﺗﺎ ﺻﺪﻕ ﻭ ﻛﺬﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ]. (آیه۳۱/سوره محمد)

اکنون که چهل و ششمین سالروز تجاوز رژیم بعثی به میهن عزیزمان و هفته دفاع مقدس فرا رسیده ملت قهرمان ایران یاد هشت سال مجاهدت، ایثار، رشادت و سلحشوری را گرامی می‌دارد.

روز‌هایی که نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرز‌های میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است.

امسال در حالی وارد هفته دفاع مقدس می‌شویم که دشمنان قسم خورده اسلام به ویژه آمریکای جنایت‌کار و سگ هار رها شده‌اش منطقه را به آتش کشیده‌اند، ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم غزه را به خاک و خون کشیده‌اند، به لبنان، سوریه و یمن تعرض کرده‌اند و کشور عزیزمان را نیز آماج حملات خود قرار داده و فرماندهان، دانشمندان و عده‌ای از هم‌وطنان بی گناه را به شهادت رسانده‌اند.

اگرچه تاریخ هشت ساله دفاع مقدس به همه ثابت کرده بود که جوانان مومن ایران به مدد ایمان، خودباوری، ابتکار و ولایت مداری چنان مقاوم شده‌اند که دشمنان باید آرزوی تسلیم شدن مردم ایران را به گور ببرند، اما استیصال رژیم سفاک صهیونی از یک سو و توهم و خیال پردازی نخست وزیر کودک کش و ارباب جنایتکارش آمریکا از سوی دیگر آنان را واداشت تا بار دیگر به میهن اسلامی‌مان تجاوز کنند و البته این بار هم طعم پاسخ قاطع ملت ایران و سیلی سخت نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی را بچشند و شکست دیگری را بر سلسله ناکامی‌های پی‌درپی خود بیفزایند.

مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، به روح شهدای دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه و امام شهدا درود می‌فرستد و یاد وخاطره دلاوری ها، ازخودگذشتگی وایثارگری‌های همه رادمردان عرصه جهاد وشهادت به ویژه شهدای روحانیت را گرامی داشته یادآور می‌شود بر همگان واجب است که با تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت، راه شهدای انقلاب و اسلام را ادامه دهند و با پیروی از آرمان‌های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری «حفظه الله» در جهت تحقق عدالت و آزادی ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان گام بردارند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۱۴۰۴/۶/۳۱