نمایشگاه توانمندسازی بانوان کارآفرین، مشاغل و محصولات خانگی، صنایع دستی و نوشت افزار در شهر صغاد شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محصولات متنوع و تولیدات بانوان کارآفرین در بیش از ۳۰ غرفه از شهرهای صغاد و بهمن به مدت یک هفته در شهر صغاد عرضه شد.
در این نمایشگاه محصولات شرکتی و کارخانهای از قبیل پوشاک، کیف، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و نوشت افزار با قیمت مناسبت به خریداران عرضه شد.
همچنین برخی غرفهها در این نمایشگاه برای فروش صنایع دستی از قبیل پوشاک کاموایی زمستانه، سرویس آشپزخانه، سرویس عروس و داماد، پوشاک نوزادان و همچنین غرفههای تولیدات لبنیات، ترشیجات، کیک و شیرینی سنتی و خانگ، غرفه گل و گیاهان زینتی باغی و آپارتمانی غرفه عرضه عسل کوهی و دیگر محصولات با کمترین قیمت در معرض فروش گذاشته شد.
نمایشگاه توانمندسازی بانوان کارآفرین در شهر صغاد با همکاری کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی این شهر و با شرکت بانوان کارآفرین از صغاد و بهمن برگزار شد.