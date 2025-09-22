پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران گفت: با خروج اتباع بیش از ۳ هزار کلاس درس آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره رخ داده است؛ از هفته جاری نیز مرحله دوم خروج اتباع آغاز میشود تا خیالمان از مسئله اتباع غیرمجاز راحت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهای این استان امروز (دوشنبه) در استانداری تهران برگزار شد.
محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در این جلسه با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد: تدابیر لازم اندیشیده شده و همه دستگاهها باید با آموزش و پرورش در راستای نظم بیشتر همکاری کنند؛ در ابتدای دولت چهاردهم جزو ۴ استان پایین در کشور بودیم و امسال با افزایش سرانه روبهرو شدیم؛ شهرهایی مثل شهریار و شهر قدس زیر ۳ متر و در شرایط بسیار بد بودند، اما خوشبختانه با سیاست نهضت توسعه آموزش و مدرسه سازی در دولت ریل گذاری خوبی در استان انجام گرفته است. مدرسه سازی جزو مهمترین اولویتهای کشور است و اثرهای سیاستهای دولت در کشور را میبینیم. نقش مردم در این مسیر هم محسوس است و تاکنون در استان تهران ۱۳۰۲ کلاس درس احداث شد و در کشور ۷ پله ارتقاء پیدا کردیم.
تهران در بحث مدرسه سازی محروم است
وی ادامه داد: باید بتوانیم خلق ثروت کنیم و در مسیر اجرای سیاستها اقدام کنیم؛ عدد قابل توجهی از طریق مولدسازی میتوان پرداخت کرد. تا پایان سال بیش از ۵۰۰ کلاس درس به سرانه آموزشی اضافه میشود و مسئولیتهای اجتماعی همه شرکتهای دولتی و هلدینگهای وابسته به دولت در مسیر مدرسه سازی هزینه میشود؛ ۳۰ درصد از ساخت و سازهای مدارس توسط خیران و بخش خصوصی صورت گرفته و اینها باعث شد در کمتر از یک سال ۷ پله ارتقاء در شاخص پیدا کنیم. تهران در بحث مدرسه سازی محروم است و امیدواریم بتوانیم تهران را از محرومیت خارج کنیم.
استاندار تهران با اشاره به ساخت زیرساختهای ورزشی و تجهیز مدارس استان گفت: در استان تهران برای ۱۸۰۰ کلاس درس و هر کلاس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. توجه به ابزار هوشمند، میز و صندلی و آموزش اهمیت دارد و در کنار آن باید بتوانیم در جوار صنایع، هنرستان بسازیم. باید به سمت مهارت آموزی برویم و این تکلیف قانونی است؛ ما در بحث مهارت آموزی نیروهای ایرانی کار نکردیم و این مسئله در دستور کار است.
وی در خصوص آخرین وضع طرد اتباع خارجی نیز تصریح کرد: نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران قرار دارند؛ از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و آمار اتباع طرد شده در خود تهران ۴۵۰ هزار نفر است. هیچ کشوری نمیپذیرد اتباع غیرقانونی در آن کشور حضور داشته باشد؛ بیش از ۳ هزار کلاس درس با خروج اتباع آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره رخ داده است. از همین هفته مرحله دوم طرد اتباع آغاز میشود تا خیالمان از مسئله اتباع غیرمجاز راحت شود.
وی در خاتمه اظهار کرد: در مدارس شبانه روزی اقشار آسیب پذیر حضور دارند و باید براساس نیازها تجهیز صورت بگیرد.
ورود آقای پزشکیان به مشکلات آموزش و پرورش بی نظیر بود
حجت الاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری امام جمعه موقت تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: ورود آقای پزشکیان به مشکلات آموزش و پرورش بی نظیر بود؛ در فضای آموزش و پرورش هیچ مسئله حل ناشدنی وجود ندارد و این فرصت بسیار خوبی است. استاندار تهران نیز نسبت به مسائل اشراف و تجربه دارد و امیدواریم در ادامه مسیر نیز اتفاقات خوبی رخ دهد.
وی ادامه داد: ذکر، تفکر، تحرک، مشارکت در کار جمعی (تعاون) و مهارت مهمترین مسائلی هستند که در آموزش و پرورش باید به آن توجه کند؛ اندیشه در دانش آموز باعث میشود از آسیبها فاصله بگیرد. ورزش و تحرک به معنای عام بسیار حائز اهمیت است و موجب نجات بخشی میشود زیرا که با وجود فضای مجازی تحرک کاهش پیدا کرده است. مسیر روشنی داریم و باید با قوت آن را دنبال کنیم؛ امیدواریم نتایج مثبتی حاصل شود.