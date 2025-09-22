شاگردان فاطمه شریف امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ستارگان آدلی رفتند و پیروز میدان شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال دختران نوجوان که اردوی آماده سازی خود را از چهارشنبه ۲۶ شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز کرده است، امروز در آخرین روز اردوی خود به مصاف تیم ستارگان آدلی رفت و در نهایت شاگردان شریف با نتیجه ۹ بر صفر موفق شدند این تیم را شکست دهند.

فریده شجاعی، محمدرحمان سالاری، مهدی ملک آباد، شهرزاد مظفر و نادره درودیان با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال این بازی را از نزدیک نظاره کردند.