رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون ۸۳ هزار گزارش مردمی ثبت شده که بیش از ۸۰ درصد آنها رسیدگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه با تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیریهای صورت گرفته، قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیشنویس آئیننامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی افزود: همچنین سامانه موضوع ماده ۳ قانون مزبور نیز توسط سازمان بازرسی طراحی و با حضور معاون اول قوه قضائیه راهاندازی و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. ایضاً با صدور دستورالعمل «تعیین مؤلفههای مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضائیه، مراحل اجرایی این قانون به اتمام رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارشها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.
خدائیان بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور پیشبینی شده که باید در بودجه سنواتی وزارت دادگستری یک ردیف مستقلی برای پرداخت پاداش گزارشگران فساد پیشبینی شود که درخواست ما از وزیر دادگستری، پیگیری این موضوع در بودجه سال آتی است.
کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه اکنون حدود ۸۵ درصد از دادرسیهای زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: امروز مراجعان حرفهای به مراکز و مراجع قضائی نظیر شاهدان و مجرمان و ضامنین حرفهای و همچنین کارچاقکنها، قابل شناسایی هستند.
وی با بیان اینکه امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، مقوله شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است، گفت: استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضائی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۷ برابری داشته است.
کاظمیفرد با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارجاعات پروندهها به کارشناسان به صورت هوشمند انجام میشود، گفت: هماکنون مجموعاً حدود ۴۰ درصد از خدمات قضائی که به مردم کشورمان ارائه میشود، به صورت غیرحضوری است.