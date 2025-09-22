آتش سوزی در پارک ملی لار در بخش وسیعی از مراتع منطقه معروف عشایر پذیر کمردشت که هم باعث انتشار دود شده و هم در حال گسترش بود با تلاش محیط بانان خاموش شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سرپرست اداره پارک ملی لار گفت: در این حادثه حدود ۲۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی پارک ملی لار در دشت و تپه‌های کمردشت در آتش سوخت.

حمیدرضا میران زاده افزود: محیط بانان پاسگاه محیط بانی ایرا و کمردشت پس از شش ساعت تلاش موفق به مهار آتش سوزی و جلوگیری از سرایت آن به مراتع فرادستی این منطقه شدند.

این سومین حادثه آتش سوزی در مراتع لار در تابستان امسال است که به علت خشکسالی شدید و مستعد بودن گیاهان خشک و نیمه خشک برای سوختن در این پارک ملی اتفاق می‌افتد و بخش‌های وسیعی از مراتع منطقه را از بین برده است.



