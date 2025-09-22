معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفت: هنر امام راحل این بود که جنگ را به مردم تحویل داد و آنرا به دفاع مقدس تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در آیین امضای تفاهمنامه جمعیت هلال احمر و ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: دو نهاد ارتش و جمعیت هلال احمر از نزدیک با هم بسیار کار کردند از جمله در زمان همه گیری کرونا همکاری های مشترکی داشتیم، زحمات شما بسیار ارزشمند بود.

وی اظهار کرد: هنر امام (ره) این بود که جنگ را به دفاع مقدس تبدیل کرد، جنگ را به مردم تحویل داد و به مردم گفت که خودتان می دانید با دینتان و تمامیت ارضی کشورتان، وقتی هیئتی از سازمان ملل برای مذاکره آمد، امام فرمودند ما جنگ نداریم، آنها جنگ کردند، آنها از مرزهای ما خارج شوند و به کشور خودشان برگردند بعد ما مذاکره می‌کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در جای جای این کشور و در هر بحرانی در جهت خدمت بی‌منت به مردم قطعا ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار هلال احمر ایستاده و از همه توانمندی‌های ارتش بهره لازم را می‌بریم.

سیاری اظهار کرد: قطعاً شعار ما که «ارتش فدای ملت» است را به منصه ظهور می‌رسانیم؛ قطعاً شما هم پا در رکاب بودید، هستید و خواهید بود و این هم افزایی را با این تفاهمنامه بیشتر و بیشتر خواهیم کرد.

هلال احمر و ارتش یک هدف مشترک، نجات جان انسان ها دارند

رئیس جمعیت هلا احمر نیزدر این آیین گفت: ما چند هدف و کار مشترک با ارتش جمهوری اسلامی داشته ایم، اولین مورد آن در خدمت بی‌منت است و نجات جان انسان‌ها، ما یک هدف مشترک داشتیم و با هم کار کردیم.

پیرحسین کولیوند افزود: در بسیاری از موارد با هم کار کردیم در خیلی از جاها برخی در سطح ملی بوده است، در ترکیه، افغانستان، پاکستان، لیبی، سوریه و لبنان همکاری‌های مشترک با ارتش داشتیم.

وی ادامه داد: در زلزله مهیبی که چند سال پیش در ترکیه اتفاق افتاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با هلال احمر خدمات بسیار گسترده‌ای برای مردم ترکیه انجام داد.

در نخستین روز از آغاز هفته دفاع مقدس ( ۳۱ شهریور تا ۶ مهر) و در راستای تقویت توانمندی‌های امدادی، افزایش هماهنگی در عملیات‌های مشترک و ارتقای سطح آمادگی در برابر بحران‌ها، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.