پخش زنده
امروز: -
با حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نخستین واحد نیمه صنعتی فرآوری سنگ آهن هماتیت با فناوری SMR کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بار در کشور، طرح ملی ساخت مینی پلنت اس.ام.آر (SMR) یا واحد نیمهصنعتی پردازش سنگآهنهای غیرمگنتی، با حضور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در کرج آغاز شد.
این طرح آزمایشی با هدف تبدیل سنگ آهن هماتیت به مگنتیت قابل استفاده در کورههای ذوب از طریق تشویه مغناطیسی در بستر سیال، باهمکاری شرکت دانشبنیان داخلی و با حمایت مالی ۶۰ میلیارد تومانی ایمیدرو اجرا میشود.
با توجه به کمبود ذخایر کانسارهای مگنتیتی در کشور و وجود حجم بالای ذخایر هماتیتی و گوتیتی، بهرهبرداری از این منابع با فناوری SMR میتواند نقش موثری در تامین مواد اولیه صنعت فولاد داشته باشد.
در حاشیه این مراسم، تصفیهخانه پساب بهداشتی و آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با ظرفیت ورودی ۵۰ متر مکعب در روز افتتاح شد که آب بازیافتی آن برای آبیاری فضای سبز مرکز استفاده خواهد شد.
این طرح نویدبخش گامی مهم در توسعه فناوریهای فرآوری معدنی و افزایش بهرهوری در کشور است و میتواند راهحلی برای چالش تامین مواد اولیه در صنعت فولاد باشد.