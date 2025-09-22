پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور در نشستی وبیناری با همتای قرقیزستانی بر توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و انتظامی دو کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسکندر مومنی، وزیر کشور امروز در نشستی وبیناری با اولان نیازبکف وزیر کشور قرقیزستان، گفتوگو کرد.
آقای مومنی در این دیدار گفت: آمادهایم در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پذیرای هیئت قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند ۷ موافقتنامه همکاری امنیتی-انتظامی امضاء شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود.
وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: در این کارگروه، موضوعات مربوط به توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمانیافته مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وزیر کشور در ادامه با توجه به اجلاس پیشِ روی وزرای کشور کشورهای اکو در تهران در آبان امسال، از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس، دعوت رسمی به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشورهای عضو اکو در راستای توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیم های عالی در سطح بینالملل رسید.
وی همچنین گفت: به مناسبت تصویب تاسیس دبیرخانه مرکز مقابله با جرایم سازمانیافته سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، در اجلاس اخیر سران شانگهای در چین، این موفقیت را تبریک میگویم و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این زمینه را اعلام میکنم.
در ادامه نیز، اولان نیازبکوف، وزیر کشور قرقیزستان ضمن تشکر از همتای ایرانی خود برای برگزاری این نشست وبیناری از ابتکار و حسن نیت دکتر مومنی برای تقویت همکاریهای دو کشور در همه زمینهها قدر دانی و تأکید کرد و گفت: ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاشهای ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه، ارزش زیادی قائل هستیم.
وی تأکید کرد: قرقیزستان علاقهمند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوریهای مدرن است.
نیازبکوف خاطرنشان کرد: در همکاری با ایران، تعامل برای رسیدن به نتایج مشترک در راستای منافع ملتهای دو کشور مد نظر ماست.