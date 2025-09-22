پخش زنده
مهلت پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ در ۱۷ شهریور و اصلاحات دفترچه در ۲۳ شهریور، فرصت ثبتنام و انتخاب رشته تمدید شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون (۳۱ شهریور) برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند؛ ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه ۳ مهر برای ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
متقاضیان میتوانند؛ در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبتنام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند؛ میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز پنجشنبه ۳ مهر برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.