مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب اشتغال، کارفرمایی و پرداخت بیمه خویش فرمایی استان برای ۱۴ هزار نفر مددجوی این نهاد در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرگل صحاف در بازدید از مرکز نگهداری پسران معلول بالای ۱۴ سال هشترود از افزایش وام خوداشتغالی برای معلولان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کارفرمایانی که بتوانند افراد معلول و زنان سرپرست خانوار را به کار بگیرند تسهیلات قرض الحسنه چهار میلیارد تومانی به آنها پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا آخر امسال ۷۸۰ واحد مددجویی تحویل داده خواهد شد گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن برای ۱۰ هزار مددجوی تحت پوشش نیز مسکن ساخته شده است.

صحاف اضافه کرد: سازمان بهزیستی برای تحقق وظایف و رسالت‌های خود به شدت به کمک‌های خیران و نیکوکاران نیاز دارد و توانمند سازی افراد و خانواده‌های زیرپوشش با محوریت عدالت جز با همکاری و مساعدت‌های افراد خیّر میسر نخواهد شد و ما برای خروج خانواده‌ها از معیشت محوری به سوی درآمدزایی پایدار راهی جز همکاری خیران نداریم.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت فعال است ادامه داد: ۱۸۰ نیروی تخصصی شامل روانشناس، مددکار اجتماعی و مددجوی راننده، در قالب ۱۸ مرکز اصلی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بهزیستی استان در حال طراحی پلتفرم دیجیتال و نرم افزار گوشی همراه برای ثبت آنلاین درخواست مداخله اورژانسی و پیگیری پرونده‌های مددجویان است. این تحول قرار است امکان ردگیری لحظه‌ای مسیر تیم سیار و ارزیابی اثربخشی مداخلات را برای مدیران و کارشناسان اجتماعی فراهم کند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم ایجاد اورژانس اجتماعی و پایگاه اجتماعی را در شهرستان چاراویماق خواستار شد و گفت: نبود اورژانس اجتماعی در این شهرستان باعث شده افراد مراجعه کننده به شهرستان هشترود بیایند.

وی از نبود آمبولانس برای اورژانش اجتماعی هشترود انتقاد کرد و خواستار تخصیص یک دستگاه آمبولانس برای این مرکز شد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم ایجاد مرکز ترک اعتیاد و خانه سالمندان را در این شهرستان خواستار شد.