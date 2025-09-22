پخش زنده
تحقق برنامههای «هویتسازی»، «تقویت هویت دینی و ملی» و ایجاد باور عمیق نسبت به آبوخاک، پرچم، نظام و ارزشهای دینی و مذهبی در نسل دانشآموز، از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مقدم نماینده وزارت آموزش و پرورش در آیین ملی نمادین زنگ ایثار و مقاومت که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در ارومیه برگزار شد، با تبیین رویکردهای کلان تعلیم و تربیت اظهار داشت: تحقق چشمانداز «ایران بهعنوان کانون عدالت، دانایی و توانایی» مستلزم همافزایی تمامی نهادهاست و مشارکت دستگاههای نظامی و انتظامی در امر مدرسهسازی گامی ارزشمند در این راستا به شمار میرود.
دکتر زارع با اشاره به راهبردهای دولت در حوزه ارتقای کیفیت آموزش، سلامت و توسعه پژوهشسراها افزود: دشمنان گمان داشتند با حذف فیزیکی دانشمندان کشور میتوانند مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، حال آنکه با شناسایی و پرورش استعدادهای ذاتی، تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری، و اجرای سه محور مورد تأکید ریاستجمهوری شامل:کاربست فناوریهای نوین آموزشی، توانمندسازی معلمان در محور آموزشهای نوین و توسعه مهارتآموزی و تجارب حرفهای زمینههای جهش علمی و فناورانه بیشازپیش فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش دانشآموزان در ساخت آینده کشور خاطرنشان کرد: تحقق برنامههای «هویتسازی»، «تقویت هویت دینی و ملی» و ایجاد باور عمیق نسبت به آبوخاک، پرچم، نظام و ارزشهای دینی و مذهبی در نسل دانشآموز، از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش است.
زارع ابراز امیدواری نمود با تداوم این مسیر، آیندهای درخشان برای کشور رقم خواهد خورد و دشمنان این مرز و بوم مأیوس خواهند شد.