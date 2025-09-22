پخش زنده
امروز: -
۴۲ فضای آموزشی تا پایان مهر در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: این فضاها شامل مدرسه، سالن ورزشی، نمازخانه و فضاهای کانون است که تا پایان مهر به بهره برداری میرسد و دانش آموزان از مزایای آن بهرهمند میشوند.
رخسارپور افزود : ۱۰۳ فضای آموزشی با ۴۷۰ کلاس درس و بیش از ۳۰ هزار متر مربع زیربنا در نظر گرفته شده که مراحل ساخت و پیگیری آن در حال انجام است؛ ۵۸ فضا شامل، تا مهرماه به بهرهبرداری میرسد البته تعدادی از این ۵۸ فضا در دهه فجر افتتاح شد و ۴۲ فضای باقیمانده نیز در مهرماه افتتاح خواهند شد.
برنامه ریزی برای تأمین قیر ۲ هزار فضای آموزشی، ساخت بنای آموزشی با معماری اسلامی در شهرهای بیرجند، فردوس، نهبندان، قاین و ساخت مدرسه شش کلاسه در حسنآباد زیرکوه و روستای کلاته مصیب از دیگر طرحهایی است که به گفته رخسارپور در حوزه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حال انجام است.