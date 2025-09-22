پخش زنده
همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و نظامی، آیین آزادی تعدادی از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری در گلزار شهدای ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه بود، زندانیان آزادشده با امضای میثاقنامهای متعهد شدند که در مسیر درست گام بردارند، از بازگشت به چرخه جرم پرهیز کرده و بهعنوان شهروندانی قانونمدار در جامعه ایفای نقش کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس گفت: به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، با عفو معیاری تعدادی از زندانیان موافقت کردند. این عفو در کنار قاطعیت نظام، جلوهای از رافت و رحمت اسلامی است و توجه ویژه معظمله به مسائل اجتماعی و وضعیت زندانیان را نشان میدهد.
دکتر ناصر عتباتی، با اشاره به نگاه تخصصی و علمی این عفو افزود: این دستورالعمل بر پایه اصول جرمشناسی، کیفرشناسی و جامعهشناسی تدوین شده و شامل افرادی است که بهواسطه شرایط اجتماعی و معیشتی مرتکب خطا شدهاند. امروز این افراد با رافت اسلامی فرصت تازهای برای بازگشت به زندگی سالم مییابند.
وی خطاب به زندانیان آزادشده تأکید کرد: این تقارن با هفته دفاع مقدس را غنیمت بدانید و با توسل به اهل بیت (ع) و شهدا، در مسیر درست و قانونمند حرکت کنید.
در ادامه این آیین، علیاکبر فتحی، مدیرکل زندانهای استان، نیز بر اهمیت معنوی این مراسم تأکید کرد و گفت: این برنامه با ابتکار رئیس کل دادگستری استان در نخستین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد تا آزادی زندانیان رنگ و بوی معنویت و شهادت به خود بگیرد.
در پایان، مددجویان آزادشده با اهدای گل به مزار شهدا و قرائت فاتحه، ضمن امضای میثاقنامه با خدا و شهدا عهد بستند که در مسیر معاش حلال، پایبندی به ارزشهای اسلامی و رعایت قانون گام بردارند و دیگر هیچگاه مرتکب خلاف نشوند.