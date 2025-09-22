چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی و بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه، از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه سال جاری در موزه- مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان‌غربی گفت این جشنواره به‌عنوان یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان‌غربی، با حضور و مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، فعالان حوزه گردشگری، هنرمندان و تولیدکنندگان غذا‌های بومی و سنتی کشور برگزار می‌شود.

صفری با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری از اولویت‌های کلان استان به شمار می‌رود، اعلام کرد: «آذربایجان‌غربی با داشتن شش اثر ثبت جهانی و برخورداری از مناطق متنوع گردشگری، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر معرفی هویت فرهنگی و تنوع غذایی استان، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و رونق اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه شود.»

وی اظهار کرد یکی از چالش‌های موجود در حوزه گردشگری، ضعف در شناسایی و معرفی جاذبه‌هاست. در همین راستا، نخستین سایت جامع گردشگری استان راه‌اندازی شده که اطلاعات کامل را در اختیار گردشگران قرار می‌دهد. همچنین برگزاری رویداد‌های فرهنگی، ورزشی و بومی می‌تواند نقش بسزایی در افزایش ورود گردشگران به استان ایفا کند.

تجربه موفق جشنواره انگور و بادام در سال جاری نمونه‌ای از ظرفیت بالای استان در میزبانی از جشنواره‌های بومی است که با استقبال گسترده برگزار شد و حتی قابلیت ثبت ملی دارد.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی و بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی نیز با هدف معرفی غذا‌های متنوع ایرانی و محلی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان و ترویج فرهنگ غذایی اصیل، برگزار خواهد شد. مسئولان معتقدند این جشنواره علاوه بر معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی، می‌تواند به پل ارتباطی برای جذب گردشگر از کشور‌های منطقه نیز تبدیل شود.