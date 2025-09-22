معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از اعزام همه مشمولان، به مراکز آموزشی فردا سه شنبه، اول مهر ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: همه مشمولان عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، فردا سه شنبه اول مهر ماه ۱۴۰۴ به مراکز آموزشی اعزام خواهند شد.

سرهنگ اسماعیل رجب‌زاده با بیان اینکه مشمولان به صورت انفرادی به مسافت ۳۰۰ کیلومتری محل سکونت خود اعزام می‌شوند، افزود: در صورت استقرار مرکز آموزشی در فاصله‌ی بیش از ۳۰۰ کیلومتری تا محل تجمع وظیفه عمومی، اعزام مشمولان به صورت متمرکز و از سوی وظیفه عمومی انجام می‌شود.

وی با تاکید به مشمولان برای کنترل محل مراجعه که بر روی برگه آن‌ها قید شده، اضافه کرد: مشمولانی که باید برای اعزام با اتوبوس‌های تعیین شده و بدون حضور خانواده و همراه، در معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان مراجعه کنند، باید ساعت ۷ صبح فردا اول مهر ۱۴۰۴ در نشانی رشت، بلوار فاتحان نبل الزهرا، کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی استان حضور داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: بقیه مشمولان با رعایت زمان قید شده، به دیگر مراکز آموزشی تعیین شده نیرو‌های مسلح مراجعه کنند.