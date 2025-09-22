پخش زنده
امروز: -
مسابقات آبهای آرام قهرمانی کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی آبهای آرام در رده سنی بزرگسالان در دریاچه آزادی برگزار میشود.
تاریخ برگزاری این رقابتها ۱۲ آبان در بخش آقایان و ۱۴ آبان در بخش بانوان اعلام شده است.
مسابقات در مواد کایاک و کانوی یکنفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر و کایاک و کانوی دونفره ۵۰۰ متر در بخش بانوان و کایاک و کانوی یکنفره ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر و کایاک و کانوی دونفره ۵۰۰ متر در بخش آقایان برگزار خواهد شد.
حداقل سن مجاز ورزشکاران در قهرمانی کشور ۱۵ سال تمام است و هر ورزشکار باید حداقل در یک ماده مسابقاتی شرکت کند.
هر ورزشکار صرفا میتواند در یک ماده مسابقاتی یکنفره ۲۰۰ یا ۵۰۰ متر برای بانوان و ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ متر برای آقایان شرکت کند.