بن بست در روابط پاکستان و افغانستان به علت نگرانی های امنیتی
در حالی که روابط اقتصادی میان پاکستان و افغانستان همواره از اولویتهای دو طرف بوده است، اما مسائل امنیتی بار دیگر بر این مناسبات سایه انداخته است.
در روزهای اخیر، افزایش حملات تروریستی در خاک پاکستان، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. نخستوزیر پاکستان در اظهاراتی صریح، تأکید کرده است که کابل باید میان همکاری با اسلامآباد یا گروههای تروریستی یکی را انتخاب کند.
کارشناسان امور منطقه بر این باورند که اگر دولت افغانستان اقدامی عملی برای مهار گروههای مسلح انجام ندهد، اسلامآباد ممکن است گزینههای سختگیرانهتری همچون حملات پهپادی علیه پایگاههای تروریستها در خاک افغانستان را در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که چین به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقهای، تلاش میکند تا با میانجیگری و تنشزدایی، زمینه ایجاد ثبات در روابط دو کشور همسایه را فراهم کند.