در حالی که روابط اقتصادی میان پاکستان و افغانستان همواره از اولویت‌های دو طرف بوده است، اما مسائل امنیتی بار دیگر بر این مناسبات سایه انداخته است.

بن بست در روابط پاکستان و افغانستان به علت نگرانی های امنیتی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد،

در روزهای اخیر، افزایش حملات تروریستی در خاک پاکستان، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. نخست‌وزیر پاکستان در اظهاراتی صریح، تأکید کرده است که کابل باید میان همکاری با اسلام‌آباد یا گروه‌های تروریستی یکی را انتخاب کند.