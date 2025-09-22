فیلم کوتاه «فرصت وصل» به کارگردانی امیرحسین رستم‌زاده دانش آموخته حوزه علمیه آذربایجان غربی موفق به کسب عنوان دومین برگزیده بخش فیلم کوتاه در جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان لندن شد.

فیلم کوتاه «فرصت وصل» به کارگردانی امیرحسین رستم‌زاده دانش آموخته و محصل مدرسه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه و با نویسندگی و بازیگری ابوالفضل جعفرپور، موفق به کسب عنوان دومین برگزیده بخش فیلم کوتاه در جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان لندن شد.

فیلم «فرصت وصل» روایتی از تجربه یک نوجوان است که برای اولین بار با مراسم اعتکاف آشنا می‌شود. این اثر در بهمن ماه ۱۴۰۳ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه و در حاشیه بزرگترین اعتکاف دانش‌آموزی استان تولید شده است.

این فیلم کوتاه با نگاهی تازه و هنرمندانه به مضامین معنوی و فرهنگی، توانست نظر داوران بین‌المللی را به خود جلب کند.

این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای جوانان هنرمند طلبه آذربایجان غربی در تولید آثار فاخر و ارزشمند است.