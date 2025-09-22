به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، "ایوت کوپر" (Yvette Cooper)، وزیر خارجه انگلیس گفت شناسایی کشور فلسطین و راه حل تشکیل دو دولت، بهترین راه برای امنیت اسرائیل و فلسطینیان است.

به نوشته این روزنامه، وزیر خارجه انگلیس از اسرائیل خواست در واکنش به تصمیم دولت این کشور مبنی بر شناسایی کشور مستقل فلسطینی، از الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، صرف نظر کند.

تارنمای ایندیپندنت نوشت نخست وزیر انگلیس نیز از گسترش شهرک‌های یهودی نشین اسرائیلی در کرانه باختری، انتقاد کرده است.

تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: "ایوت کوپر" قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش کند تا نقشه صلح در خاورمیانه را مطرح کند تا حمایت بین المللی برای این منظور فراهم شود. به نوشته این روزنامه، قرار است در نشست مجمع عمومی که همزمان با هشتادمین سال برگزاری این نشست است، رهبران و یا نمایندگان ارشد آمریکا، روسیه، چین، اوکراین، ایران، سوریه، اسرائیل و کره شمالی حضور یابند.

دولت کارگر انگلیس که همچون دولت‌های پیشین در این کشور، از زمان ایجاد اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینیان، حامی رژیم صهیونیستی بوده است، این هفته و پس از این که حدود ۱۵۰ دولت جهان، کشور فلسطین را به رسیمت شناخته‌اند اعلام کرد از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند.

پس از آغاز دور جدید جنایات اسرائیل از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، در ماه ژوئیه امسال، بیش از یکصد نماینده حزب کارگر در مجلس، از جمله شماری از وزیران این دولت، از کایر استارمر، نخست وزیر خواستند تا کشور فلسطین را به رسیمت بشناسد و این فشار‌ها بالاخره این هفته به نتیجه رسید.

اکنون مخالفان دولت کارگر انگلیس می‌گویند باید اقدامات عملی علیه اسرائیل آغاز شود و این اقدام نمادین، بی فایده است.