روکش آسفالت محور قدیم بویین میاندشت به الیگودرز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: محوربویین میاندشت به الیگودرز یکی از اصلی‌ترین محور‌های استان است که به خاطر شرایط نامناسب وخرابی آسفالت جاده قدیم همواره شاهد تصادفات زیادی در طول سال بویژه درروز‌های پیک ترافیک بودیم.

محمود درویشی افزود: با پیگیری‌ها ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این محور درنظر گرفته شد که صرف هزینه آسفالت محور قدیم شد.

حمیدرضا رحیمی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت هم گفت: اجرای روکش آسفالت محور قدیم بویین میاندشت به الیگودرز از مردادماه شروع شد که ۱۵ کیلومتر آن به پایان رسید و ۲ کیلومتر دیگر نیزدردستور کار است که بزودی انجام می‌شود.