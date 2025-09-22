مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی: از سوم مرداد ۱۴۰۳ صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است، در حالی که قبل از این گواهی توسط قوه قضاییه صادر می‌شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کریمی گفت: این تغییر در کاهش زمان و مخارج مربوط به ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است.

او افزود: قبل تر برای دریافت گواهی حصر وراثت، ابتدا باید پرونده قضایی تشکیل می‌شد و این فرآیند حداقل ۵ تا ۶ ماه به طول می‌انجامید اما از تاریخ مذکور، سازمان ثبت احوال ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ فوت متوفی این گواهی را صادر می‌کند.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی عنوان کرد: بعد از صدور گواهی، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود که می‌تواند با مراجعه به سامانه «سهیم» گواهی را مشاهده و در صورت تمایل، ظرف ۱۰ روز نسبت به اعلام اعتراض اقدام کند.