امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیشرفت بازسازی خانه‌های خسارت دیده دفاع مقدس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- ۱۷:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
نخبگان دلگرم‌تر از همیشه برای ایرانی آباد
نخبگان دلگرم‌تر از همیشه برای ایرانی آباد
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
خبرهای مرتبط

بازسازی ۸۲۸۸ واحد آسیب‌دیده تهران در مراحل پایانی

بازسازی منازل آسیب‌دیده با قوت در حال پیگیری است

بازسازی منازل در تهران و شهرستان‌ها سرعت بیشتری بگیرد

برچسب ها: بازسازی خانه ها ، حمله موشکی ، رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 