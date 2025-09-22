پخش زنده
فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت، فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم از یکم مهر به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
هفته اول این رقابتها در دو روز، یک و ۲ مهر، برگزار میشود. وزن کشی مسابقات اوزان فرد دوشنبه ۳۱ شهریور و وزن کشی اوزان زوج یکم مهر خواهد بود.
در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد، تیمهای آکادمی هور، دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیئت تکواندو استان همدان، سیمرغ، هلدینگ بناساز فرمانیه، ستارگان، پایگاه قهرمانی، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت میکنند.