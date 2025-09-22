سخنگوی وزرات امورخارجه تاکید کرد :توقف نسل‌کشی درغزه، مهمترین آزمون کارآمدی واعتبار برای سازمان ملل است .

توقف نسل‌کشی درغزه، مهمترین آزمون اعتبار برای سازمان ملل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه درپیامی نوشت ما برای حضور دراجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیام نشست امسال که "با هم، برای دنیایی بهتر" است، تاکید کرد این نشست در حالی در سالگرد تأسیس سازمان ملل برگزار می‌شود که اصول واهداف بنیادین ملل متحد درمعرض تهدید‌های بی‌سابقه است. تهدید‌هایی مانند یک‌جانبه‌گرایی ستیز‌ه‌جویانه، زورگویی، بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل و مصونیت باوجود ارتکاب شدیدترین موارد نقض حقوق بشر.

آقای بقایی تصریح کرد اگر قرار است سازمان مللی کارآمد ومفید داشته باشیم، اعضای آن باید فوراً با عزمی راسخ برای توقف وحشیگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران در غزه اقدام کنند.