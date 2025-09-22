پخش مستند «سه روز و دو دهه» و سریال «تانک خورها» از شبکه افق سیما و مجموعه انیمیشن «چهل شاهد» از شبکه دو سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «سه روز و دو دهه» با روایت ناگفته‌ای از فرار تاریخی ارتش اسرائیل از لبنان، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

مجموعه مستند «سه روز و دو دهه» با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های اختصاصی با رهبران مقاومت از جمله شهید سیدحسن نصرالله و شهید شیخ هاشم صفی‌الدین، صدای فرماندهان نظامی و روایت‌های مردمی، ابعاد گوناگون خروج ارتش اسرائیل از لبنان را بازخوانی می‌کند.

این مجموعه تلاش دارد با بازنمایی شرایط تاریخی، نظامی و اجتماعی آن روزها، واقعیت‌های کمتر گفته‌شده‌ای از مقاومت مردم لبنان و شکست رژیم صهیونیستی را برای مخاطبان آشکار سازد.

مستند «سه روز و دو دهه» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه افق سیما تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

سریال «تانک خورها»

سریال «تانک خورها» هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش شده و بازپخش آن نیز ساعت ۱۳ خواهد بود.

سریال «تانک خورها» از شبکه افق پخش می‌شود، این سریال به داستان جوانان دوران جنگ تحمیلی می‌پردازد که با کمبود تجهیزات نظامی مواجه بودند، اما با ابتکارات خود در ساخت تجهیزات زرهی توانستند از کشور دفاع کنند.

تمرکز اصلی داستان روی اختراعات و نوآوری‌های این جوانان در حوزه دفاعی است و تلاش‌های آنان برای دفاع از ایران در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به تصویر می‌کشد.

پرویز شیخ طادی، کارگردانی «تانک خورها» را برعهده داشته و هنرمندانی، چون آرش مجیدی، سروش جمشیدی، علیرضا استادی، ثریا قاسمی، احمد نجفی و هادی دیباجی در این اثر ایفای نقش دارند.

این سریال هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از قاب شبکه افق پخش شده و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

مجموعه انیمیشن «چهل شاهد»

مجموعه انیمیشن «چهل شاهد» که با تکنیک کمیک‌موشن و به همت مرکز پویانمایی صبا و تهیه کنندگی محمدعلی صفورا ساخته شده، روایتی تصویری از زندگی تا شهادت ۴۰ شهید شاخص انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

این اثر با هدف معرفی سبک زندگی، سلوک اخلاقی، ولایت‌مداری، تخصص و دلاوری شهدا، با مشاوره ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تولید شده و در شش فصل به معرفی شهدای والامقام از دفاع مقدس تا مدافعان حرم و شهدای هسته‌ای می‌پردازد.

در این روایت تصویری، شهیدانی، چون محمدابراهیم همت، محمد جهان‌آرا، سید مرتضی آوینی، عبدالرسول برونسی، حسن باقری، حسین همدانی، محسن حججی و سردار شهید قاسم سلیمانی به‌عنوان الگو‌های ماندگار معرفی می‌شوند.

از میان این مجموعه، قسمت ویژه مربوط به شهید حسن باقری، نابغه اطلاعات و عملیات در دوران دفاع مقدس، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.